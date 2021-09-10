Татьяна Волосожар поделилась кадрами с первой фотосессии сына Теодора

Москва, 10 сентября. Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар перестала скрывать лицо сына Теодора. В соцсети она поделилась кадрами с первой фотосессии малыша.

Титулованная фигуриста Татьяна Волосожар и ее супруг Максим Траньков в мае этого года второй раз стали родителями — у пары родился сын Теодор. Спортсменка четыре месяца скрывала лицо малыша, признаваясь, что ей ни с кем не хочется делить маленького сына. Однако на днях на странице олимпийской чемпионки в Instagram появились кадры с первой фотосессии сына. По словам фигуристки, она не смогла избавиться от желания похвастаться подросшим наследником.

«Для каждой мамы ее ребенок самый потрясающий и особенный, но разве Теодор не прекрасен? Могу любоваться на него часами!» — эмоционально написала спортсменка под снимками.

Подписчики пришли в восторг от фотосессии малыша. На одном из снимков 4-месячный Теодор сладко спит, одетый в костюм летчика — кадр не оставил пользователей Сети равнодушными. В комментариях тут же стали гадать, на кого из звездных родителей больше похож мальчик.

«Это нереально мило»; «Чудесный малыш! Очень похож на мамочку!»; «Фото – высший пилотаж, а Тео очень милый пилот! Лапуленок мамин и папин!» — написали фолловеры.

Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков выиграли не один международный турнир. В 2014 года они занимали первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев. Пара поженилась в 2015 году, а через два года на свет появился их первенец — дочь Анжелика. Недавно спортсменка рассказала, что их наследница хочет пойти по стопам родителей — стать фигуристкой. Супруги планируют отдать дочь в команду к прославленному тренеру Этери Тутберидзе.