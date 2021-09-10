Талибы захватили склад с военной техникой в провинции Панджшер

Кабул, 10 сентября. Боевики движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) заявили, что захватили склад с оружием и техникой в афганской провинции Панджшер.

Представители движения заявили РИА Новости, что в пятницу под контроль боевиков перешел крупный склад военной техники и вооружений в Панджшере, среди трофеев оказалось немало образцов советских времен. Источник подчеркнул, что запас вооружений на захваченном складе настолько обширный, что транспортировка трофеев в Кабул растянется на несколько дней.

Почти вся территория Афганистана перешла под контроль талибов 15 августа, когда они без боя вошли в столицу и заняли президентский дворец, вынудив главу республики Ашрафа Гани сложить с себя полномочия и бежать в ОАЭ. Вице-президент Амрулла Салех после бегства Гани заявил, что согласно конституции Афганистана, он является временно исполняющим обязанности президента и призвал афганцев дать отпор талибам. Сопротивление поддержал и сын знаменитого афганского полевого командира Ахмада Шаха Мусуда — Ахмад Масуд. Отряды сил сопротивления под его командованием до сих пор противостоят талибам в горной местности Панджшера, несмотря на численный перевес, который находится на стороне «Талибана».

Ранее СМИ стало известно, что талибы перенесли инаугурацию нового правительства, которая должна было состоятся 11 сентября. На мероприятие были приглашена даже делегация из России, однако в Кремле заявили, что не будут участвовать в инаугурации.

1 Организация запрещена на территории РФ.