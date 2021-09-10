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Переехавший в Москву американец Майк объяснил, почему туалеты в США хуже российских

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 16:03
Общество
Переехавший в Москву американец Майк объяснил, почему туалеты в США хуже российских
pixabay.com  /  islandworks

Москва, 10 сентября. Проживающий в Москве блогер из США Майк на своем дзен-канале затронул интересную и немного странную тему туалетов. Он рассказал, чем российские унитазы отличаются от американских.

Разницу Майк ощутил уже в первый день пребывания в России, он отметил, что унитазы даже в общественном туалете очень тихо смывают воду. В Америке не получится «сделать дела» втихую — унитаз оповестит об этом всех вокруг.

«Вы нажимаете на кнопку слива, как вода начинает подниматься и практически до краев, и только после этого резко все уходит в канализацию», — описал процесс слива блогер.

В российском туалете все происходит достаточно тихо, вода не поднимается, а почти бесшумно уходит вниз. Американец довольно быстро привык к этому, однако не перестал удивляться.

Вернувшись в Америку после первой поездки в Россию, Майк даже немного испугался звука, от которого успел отвыкнуть.

«Ведь все же ненормально, когда ваш и соседний подъезд знает, что вот кто-то сходил в туалет. Мне теперь крайне неудобно», — признался Майк.

В частных домах в США к этому звуку добавляется гудение труб, американцы привыкли к этому и даже в новых домах часто не задумываются о звукоизоляции канализационной системы.

Блогер отметил еще одну особенность российских туалетов — в них стали устанавливать биде. Такая сантехника появилась в домашних и общественных туалетах. Однако в Америке биде не приживется, учитывая непонятное количество полов и пропагандируемую толерантность. Вряд ли удастся прийти к компромиссу, отметил Майк.

После переезда в Россию Майк периодически бывает на родине, и в таких поездках неизменно скучает по русским блюдам. Особенно часто он вспоминает манты, даже пытался найти их в американских русских магазинах.

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туалет американец переезд унитаз
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