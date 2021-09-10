«Немного не дотянул до Спилберга»: на Украине раскритиковали новый фильм Сенцова

Предваряя статью нашего постоянного автора Василия Тарана, обращаем внимание, что в данном случае он выступает со своим собственным мнением по поводу нового произведения украинского режиссера с неоднозначной репутацией. Что касается мнения редакции по этому поводу, то, независимо от нашего отношения к личности Олега Сенцова, считаем, что судить о фильме на основании трейлера все-таки не стоит.

кадр из фильма «НОСОРІГ» /

Премьера фильма украинского режиссера Олега Сенцова «Носорог», повествующего о лихих 90-х на Украине, состоялась 10 сентября в Венеции. Критики встретили картину без восторга, а во время будущего проката на родине он, по прогнозам экспертов, с треском провалится, передает корреспондент ФАН из Киева.

В Венеции в рамках конкурсной программы «Горизонты» состоялась премьера фильма «Носорог» украинского режиссера Олега Сенцова, в свое время осужденного в России за терроризм и позже помилованного. Фильм, как утверждают очевидцы, не вызвал восторгов у фестивальной публики. В конце концов, европейских киношников и критиков трудно удивить очередной картиной о парне трудной судьбы, выбившемся в криминальные авторитеты и затем севшего в тюрьму. Забавно, что перед кинофестивалем украинские СМИ всерьез писали, что «Сенцову придется конкурировать со свежими работами Педро Альмодовара и Паоло Соррентино».

В реальности великие режиссеры вряд ли подозревали о подобной конкуренции — это как если бы бразильцы на футбольном мундиале думали о конкуренции со сборной Северной Кореи. Тем не менее некоторые европейские издания все же написали о картине.

Немецкая «Дойче Велле» разразилась целым интервью с создателем фильма, сообщив, что «режиссер и сценарист Сенцов возвращает зрителей на Украину 1990-х, где царит беззаконие, преступность и насилие в вакууме власти, образовавшемся после распада СССР».

кадр из фильма «НОСОРІГ» /

Сам Сенцов выдал журналистам такие сентенции:

«Это брутальный фильм, просто потому, что такие были времена. Сначала нам нанес травму СССР, а потом безвременье 1990-х. Беззаконие, которое я показываю в «Носороге», на самом деле было еще хуже. Сегодня мы живем в совершенно иной стране, но на Украине немало тех, кто до сих пор романтизирует тот период».

Особенно двусмысленно прозвучала фраза об «иной стране», ведь нынешняя Украина, увы, слишком сильно похожа на себя 30-летней давности.

На картину «Носорог» было потрачено 25 млн гривен (почти 1 млн долларов). 20 млн гривен выделило Госкино Украины, остальное — три европейских фонда. Европейцы дали деньги под бренд Сенцова, ведь тот сумел после своего освобождения из российской тюрьмы собрать целую кучу правозащитных наград во многих европейских столицах. А ведь к осени 2019-го, когда Сенцов прибыл на родину в рамках двустороннего обмена заключенными с РФ, в его творческой биографии значилась лишь пара признанных неудачными картин.

Это малобюджетный фильм «Гамер» про подростка-геймера, снятый в Крыму за 20 тысяч долларов, а также полуфильм-полуспектакль «Номера» (неудачная аллюзия на «1984» Джорджа Оруэлла). Обе картины провалились в прокате, причем «Номера» сделали это с особенным треском. Зимой 2020-го вся страна наблюдала, как творение Сенцова шло в широком прокате при абсолютно пустых залах, а региональные кинопрокатчики один за другим отменяли никому не нужные сеансы.

На фоне этого провала Сенцов оправдывался перед публикой — мол, картину «Номера» фактически снимал его соавтор — крымско-татарский режиссер Ахтем Сейтаблаев. А сам «мэтр» сидел в российской тюрьме и участвовал в процессе дистанционно. Он якобы давал указания продюсерам и членам съемочной группы, передавая записки-инструкции через адвоката. Так что «Носорог» — по сути, последний шанс Сенцова доказать миру, что он хоть чего-то стоит как творческая единица.

Увы, судя по трейлеру фильма и реакции на него украинцев, эта попытка также оказалась пшиком. В фильме показана череда нелепых бандитских разборок, банды бритоголовых парней с автоматами на BMW, а также глубокомысленные «пацанские» разговоры о жизни. Судя по трейлеру, зрителей ждет неумелое и топорное переосмысление фильма «Бумер» россиянина Петра Буслова, к тому же опоздавшее лет на 20. При этом ни ярких актерских работ, ни хлестких киноцитат в «Носороге», судя по трейлеру, нет и в помине.

кадр из фильма «НОСОРІГ» /

Одна из «фишек» Сенцова — главную роль в картине сыграл 26-летний украинский радикал Сергей Филимонов по прозвищу «Сын Перуна». Он экс-глава киевской ячейки «Гражданского корпуса «Азов» и киевского «Нацкорпуса» ( обе организации запрещены в РФ), футбольный хулиган и член радикального движения «Гонор». Несмотря на то, что из-за, скажем мягко, сложного характера Филимонова выгнали со всех постов в радикальных группировках, за ним продолжает тянуться целый шлейф скандалов.

В последние годы он проходил обвиняемым из-за столкновений на киевских стройках. А также стал одним из главных погромщиков офиса президента на митинге 20 марта, организованного в защиту фигуранта дела об убийстве радикала Сергея Стерненко. В связи с этим само по себе удивительно, что фильм, где главную роль сыграл радикал, на котором клейма негде ставить, был включен в программу Венецианского фестиваля. По мнению экспертов, это результат политики двойных стандартов в отношении украинского национализма, которые уже семь лет применяются в Европе.

Украинские зрители, имевшие возможность посмотреть двухминутный трейлер «Носорога», буквально наводнили Сеть гневными комментариями. Пользователь ТатьянаТатьяна написала:

«Посмотрела трейлер фильма Сенцова. Черт возьми, если бы я не знала, что он это снимает всерьез, я бы подумала, что это какая-то комедия в жанре пост-иронии. «Носорог» — очень убогая пародия на российские «Брат», «Бумер», «Бригада» и т. д. Все сделано максимально клишировано в плане стиля и нарратива. Тем, кто будет смотреть фильм, желаю огромного терпения. Судя по трейлеру, Сенцов немного не дотянул до Спилберга, финита ля комедия!»

Киевлянка Инна Лысенко добавила:

«И еще всю эту пародию на кино сняли на деньги украинского бюджета, то есть на наши с вами налоги! Это полный провал!»

Пользователь Светлана Франчук написала:

«Видела трейлер «Носорога», это полная жесть. Некая пародия на 1990-е, жуткий примитив. Сенцов наложил свое тупое видение тех времен на плохой сценарий и забабахал идиотский фильмец».

кадр из фильма «НОСОРІГ» /

Одессит Игорь Максимяк добавил:

«У нас, на Украине, образовалась кучка «творцов», которые присосались к бюджетной (разговорное слово, обозначающее грудь. — Прим. ФАН). Они снимают «патриотичные» кино и сериалы, а на выходе — полная бездарность и пародия, которые никогда не окупятся в прокате».

Пользователь Виталий Коновал добавляет:

«Я так понял, что в лице Сенцова Россия подсунула нам Остапа Бендера, который каждый свой проект продает нам, как Нью-Васюки».

«Да не, все правильно, раз вы сами столько лет рассказывали, какой он великий режиссер не только на Украине, но и по всему миру! Вот так его и представляли — Режиссер Сенцов, как если бы «режиссер» было именем. Ну, аналогично с [осужденной в России за убийство и помилованной] Летчицей [Надеждой] Савченко. Значит, теперь платите ему из своего кармана! А он за это будет вытирать о вас ноги на акциях [сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко]», — написал Василь П.

«Надеюсь больше денег из бюджета на ваши недофильмы с кассовыми сборами в 0,0001% никогда не выделят! А если вы и вправду талантливый режиссер, то вы найдете себе спонсоров, которые проплатят ваш очередной никому не нужный фильм! Правда, из бюджета-то деньги (нецензурное слово, обозначающее «тратить». — Прим. ФАН) приятнее», — написал Сенцову Богдан Тигипко.

«Вы профукали миллион долларов бюджетных средств на последнем своем фильме, на который сходите сами и еще человек 500. Хорошо, что Госкино [Украины] больше не дает денег бездарям! Устройтесь на работу, наконец-то, хватит из бюджета кормится!» — обратился к Сенцову Игорь Заспенко.

А юрист Елена Дьяченко обвинила в сложившейся ситуации Петра Порошенко, который убедил Сенцова в том, что он режиссер:

«Петр Алексеевич, видите, что вы натворили?! «Дали сахарок» и убедили Сенцова, что он режиссер, а то, что он делает, — это кино. Ему забыли показать, что такое настоящее кино, и объяснить, почему кино — это то, что люди смотрят добровольно и что окупается в прокате. А не то, на что дают отобранные у бабушек бюджетные деньги. Стыдно!»

Политический эксперт Андрей Головачев заявил журналистам в Киеве — теперь, после освоения бюджетных миллионов и провала «Носорога», режиссер Сенцов наверняка будет подхвачен каким-нибудь украинским олигархом.

«В свое время власти решили откупиться от Сенцова, выделив ему 20 млн гривен на фильм, чтобы он не лез в политику. И он действительно на время умолк и не участвовал в акциях радикалов. Но чувствуется, что это ненадолго. Сенцов не обладает талантом, все его фильмы провалятся в прокате, и перед горе-режиссером снова во весь рост станет вопрос — как заработать на хлеб насущный? — заявил Головачев. — Понятно, что после неизбежного провала «Носорога» бюджетного бабла ему больше не дадут, а про частные деньги ему не стоит и мечтать. Сенцов — не Спилберг и не Тарантино. И даже не Зеленский с его «Сватами» и «Слугой народа». Поэтому нет сомнений, что такой амбициозный и авантюрный персонаж, как Сенцов, вскоре вновь подастся в политику. Такие олигархи, как Виктор Пинчук или Ринат Ахметов, не дадут пропасть «герою». Так что в реестре украинских политических шутов и клоунов вскоре ожидается пополнение».

кадр из фильма «НОСОРІГ» /

В июле этого года режиссерская карьера Сенцова, как писали местные СМИ, пошла под откос. Госкино Украины категорически отказалось финансировать его новый фильм «Кай». В Госкино не допустили проект даже к питчингу (презентации сценария для получения финансирования из госбюджета). Причина — крайне низкие оценки киноэкспертов. Но сам Сенцов увидел в этом политический подтекст — якобы власти отомстили ему за его гражданскую позицию.

«Я всегда был против кумовства и преференций за то, что кто-то когда-то сидел в российской тюрьме. Все годы, проведенные в заключении, я постоянно слышал, как украинцы ждут, когда я выйду на свободу и начну снимать свое кино. Но когда тебя снимают с конкурса не за слабый сценарий, а из-за гражданской позиции — это не имеет отношения к честному творческому отбору, — обиделся режиссер. — Это реакция на мою критику власти и поддержку украинских активистов, а также — за отказ лизать задницу власти».

Весной 2014 года после воссоединения Крыма с Россией Олег Сенцов был задержан российскими правоохранительным по подозрению в терроризме. В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации диверсионной группы и проведении террористических актов на территории Крыма. 7 сентября 2019 года он был освобожден в рамках обмена заключенными и уехал на Украину.