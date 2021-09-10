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В Общественном совете Ленинградской области раскритиковали Варламова

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 15:56
Общество
В Общественном совете Ленинградской области раскритиковали Варламова
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Санкт-Петербург, 10 сентября. Член Градостроительного совета Ленинградской области Виктория Шапиро рассказала, почему блогер Илья Варламов ошибается, когда называет пограничные районы Санкт-Петербурга гетто.

Агломерации крупных мегаполисов можно критиковать за градостроительные ошибки, однако нельзя обвинять в этом местных жителей, уверена Шапиро. Она высказала свою точку зрения в ходе трансляции, организованной Медиагруппой «Патриот».

«Это конструктивно. Но когда он говорит жителям, что они соучастники преступления, то это его субъективное мнение, и он это делает ради хайпа. Что значит, что мы соучастники преступления, купив квартиру?» — подчеркнула она.

Шапиро добавила, что блогер предвзят, потому что он не показал положительных сторон Кудрово. По ее мнению, Варламов специально обошел вниманием все достижения, чтобы представить местность в самом негативном свете.

«А у нас есть фонтаны... в Кудрово самая большая школа на северо-западе... У нас есть два парка, скейт площадки, все современное. То есть про это он не сказал, а вот жители такие сякие...» — возмутилась Шапиро.

Член общественной палаты полагает, что в действительности Варламов не преследует реальной цели помочь гражданам, поэтому ей обидно слушать его критику.

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