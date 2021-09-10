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Глава ЦБ Набиуллина допустила дальнейшее повышение ключевой ставки
Экономика
Глава ЦБ Набиуллина допустила дальнейшее повышение ключевой ставки
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 10 сентября. Центробанк может двигаться стандартными шагами по ключевой ставке, однако может потребоваться еще повышение для возвращения инфляции к 4%, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Регулятор будет наблюдать, как развивается ситуация и принимать соответствующие решения по мере необходимости. По словам Набиуллиной, ЦБ дал более жесткий сигнал по ставке. Может понадобиться неоднократное увеличение ставки, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Председатель ЦБ РФ допустила, что ключевая ставка может оказаться выше 7%.

«То, что ситуация может таким образом развиваться, что понадобится не одно повышение ставки, мы это сигнализировали. Это значит, что ключевая ставка может оказаться и выше 7%», — заявила глава ЦБ в ходе пресс-конференции.

Банк России в пятницу по итогам заседания совета директоров в пятницу увеличил ключевую ставку на 0,25% — до 6,75% годовых. Показатель повышен уже пятый раз подряд. Ставка сейчас находится на максимальном уровне с сентября-октября 2019 года.

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