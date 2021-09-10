Путин призвал добиться справедливого судейства в гимнастике

Москва, 10 сентября. Президент России Владимир Путин выразил сочувствие гимнасткам в связи с ситуацией на Олимпиаде в Токио и призвал добиваться справедливого судейства.

Спортсменки из России впервые не получили золото на соревнованиях с 1996 года. Гимнастка Дина Аверина взяла на Олимпиаде серебро, ее сестра Арина заняла четвертую строчку. Многие посчитали такое судейство несправедливым.

«Мы все болели за ваших девочек и сочувствуем тому, что произошло», — заявил Путин после выступления главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой.

Лина Ашрам из Израиля стала победительницей Олимпиады в Токио, несмотря на урон предмета во время выступления. Международная федерация гимнастики, в свою очередь, опровергла предвзятость в судействе. Позже спортсменка объявила, что не выступит на чемпионате мира в Японии.