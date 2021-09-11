Юрий Лоза высказался против участия группы ABBA в Евровидении

Очень многие исполнители отказываются от гастролей, поскольку хоть еще и в хорошей артистической форме, но выглядят уже не так, как им хотелось бы. Об этом в беседе с ФАН заявил певец и композитор Юрий Лоза.

Собеседник не поддержал идею возможного выступления легендарного шведского квартета на ежегодном европейском музыкальном конкурсе.

«Нельзя войти в одну реку дважды. Думаю, не стоит группе ABBA с молодыми артистами тягаться. Евровидение — это соревнование, а с кем может состязаться ABBA? Ну смешно! Они уже все всем доказали. Им ничего не надо завоевывать. Они вне времени, вне обсуждений! "А судьи кто?" Кто будет судить группу ABBA?» — недоумевает композитор.

Кроме того, Юрий Лоза поделился мнением о воссоединении культовой группы и об идее использования голограмм на их новых концертах.

«Пол Маккартни делает рисованный клип, где он сам рисованный. Он же не такой, как в настоящей жизни сейчас, а такой, каким он хотел бы себя видеть. Группе ABBA нужна та же самая рисованная картинка — компьютерная графика, только трехмерная, современная. ABBA будет сидеть дома, заниматься своими делами, а компьютерные модели будут за них зарабатывать денежку. Очень весело!» — пояснил собеседник ФАН.

Global Look Press / Jens Kalaene/dpa

В завершение певец добавил, что и он сам, и многие коллеги по творческому цеху были бы не против порадовать своих поклонников с помощью современных технологий.

«Я бы тоже так сидел на диване, а за меня гастролировали. Думаю, никто из людей моего поколения не отказался бы от такой идеи. ˂…˃ Очень много исполнителей, у которых артистическая форма хорошая, но выглядят они не так, как хотелось бы, поэтому они сократили свою гастрольную деятельность», — подытожил певец.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ФАН поддержал идею создания российского аналога Евровидения. По его словам, России давно пора отказаться от унижений на европейском музыкальном конкурсе.