Легендарные машины из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» продадут на аукционе

После выхода фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» в 2015 году про автомобильный парк не забыли. Машины со всем оснащением хранились на одной из стоянок автохлама в Австралии.

Аукционный дом Lloyds Classic Car Auctions продает все 13 машин одним лотом. По отдельности приобрести Saber Tooth или Fire Car нельзя. Организаторы гарантируют доставить все автомобили в целости и сохранности в любую точку земного шара. Расплатиться за авто можно и криптовалютой. По традиции аукцион начнется с одного доллара.

Летом этого года на аукцион была выставлена купе Toyota Supra из первого фильма «Форсаж». За одну машину тогда заплатили 550 тысяч долларов.