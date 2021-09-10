Британка Кейт назвала пять вещей, которые ее приятно удивили после переезда в Москву

Москва, 10 сентября. Англичанка Кейт переехала в Москву и на своем YouTube-канале поделилась впечатлениями от жизни в столице России. Девушка преподает английский язык и ведет видеоблог.

Многие иностранцы жалуются на суровую русскую зиму, однако Кейт отметила, что в Москве она не такая промозглая, как в Лондоне. Даже самая низкая температура воспринимается по-другому, отметила британка. Причина тому, скорее всего, в холодных лондонских ветрах, которые дуют там постоянно.

«Кейт говорит, что полюбила в Москве гулять по свежему снежку и совсем не мерзнет, а если начинает замерзать, на помощь приходит пункт два», — историю англичанки пересказала российский блогер Анна, которая живет на Бали и пишет о межкультурных коммуникациях.

Под вторым пунктом значатся теплые российские дома. В Великобритании помещения отапливают гораздо хуже, а весной и летом вообще отключают батареи, вне зависимости от температуры за окном. Кейт отметила, что в России все дома в холодное время года хорошо прогреты, а с улицы весьма приятно оказаться в теплом помещении. Кейт также отметила, что россияне гораздо дружелюбнее, чем принято считать на Западе.

Англичанку приятно удивили цены в московском метро, В Лондоне поездка на подземке — недешевое удовольствие. К тому же периодически там закрывают целые ветки, что значительно усложняет путь в место назначения. В Москве же все обстоит иначе: метро дешевое, удобное и быстрое, это самый практичный способ передвижения по городу. Всегда можно точно рассчитать время в пути, поезда в столичной подземке ходят через одну-две минуты.

Гуляя по Москве, Кейт отметила, что город очень ухоженный, чистый. Помимо этого, присутствует много полицейских, что вселяет спокойствие и безопасность.

Англичанка отметила еще один примечательный пункт, почему ей нравится жить в Москве — не нужно сортировать мусор. Это странное заявление от европейки объясняется строгими правилами в Великобритании относительно сортировки отходов.

«Устанавливают порядка пяти разных баков – для пластика, металла и прочие, и, если мусорщики увидят, что в баках что-то не так, они этот мусор просто не заберут и жильцам придется перебирать мусор снова», — привела слова британки Анна.

Кейт очень понравилась система мусоропроводов в московских домах, пакет с отходами можно выбросить, не выходя на улицу.

Россия никого не оставляет равнодушным. Англичанин Джордан посетил небольшую деревушку в Ярославской области и поделился впечатлениями от поездки. Больше всего британца удивил тот факт, что россияне в глубинке лучше английского знают немецкий и очень много работают.