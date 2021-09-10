Премьеры России и Белоруссии подписали постановление по Союзному государству

Минск, 10 сентября. Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали постановление о реализации договора о создании Союзного государства.

Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства. В нем сказано, что стороны согласовали 28 программ. Работа над ними велась более трех лет.

Проекты предусматривают создание единого рынка газа, нефти, электроэнергии и связи. Кроме того, документ описывает регулирование финансового рынка, валютный контроль и информационную безопасность.

Также премьер-министры согласовали переход к координированной промышленной и аграрной политике. Процесс предусматривает правила доступа к госзаказам и госзакупкам.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал дату заседания Высшего совета Союзного государства. По его словам, мероприятие пройдет 4 ноября.