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Премьеры России и Белоруссии подписали постановление по Союзному государству

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 15:37
Политика
Премьеры России и Белоруссии подписали постановление по Союзному государству
pixabay.com

Минск, 10 сентября. Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали постановление о реализации договора о создании Союзного государства.

Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства. В нем сказано, что стороны согласовали 28 программ. Работа над ними велась более трех лет.

Проекты предусматривают создание единого рынка газа, нефти, электроэнергии и связи. Кроме того, документ описывает регулирование финансового рынка, валютный контроль и информационную безопасность.

Также премьер-министры согласовали переход к координированной промышленной и аграрной политике. Процесс предусматривает правила доступа к госзаказам и госзакупкам.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал дату заседания Высшего совета Союзного государства. По его словам, мероприятие пройдет 4 ноября.

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россия белоруссия мишустин союзное государство головченко
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