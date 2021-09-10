Глава МИД Польши признал безуспешность попыток противостояния «Северному потоку — 2»

Варшава, 10 сентября. Реализацию проекта «Северный поток — 2» не удалось остановить, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.

Польский министр отметил, что Варшава не изменит своего отношения к «Северному потоку — 2», однако Польша вынуждена признать безуспешность попыток противодействия проекту.

«Не удалось остановить этот проект, строительство завершено», — сказал Збигнев Рау.

Теперь глава МИД Польши призывает Евросоюз сосредоточиться на «недопущении потенциальных рисков в Европе в связи с запуском проекта».

Ранее сообщалось о полном завершении строительства «СП-2». Сроки запуска газопровода будут зависеть от выполнения оставшихся формальностей.