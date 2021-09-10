Секретная служба обнародовала новые фото с места теракта 11 сентября 2001 года в США

Нью-Йорк, 10 сентября. Новые снимки с места теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года появились на странице Секретной службы США в Twitter.

Согласно сообщению спецслужб, снимки будут выставлять в течение нескольких дней, первые показали в преддверии 20-летия теракта. Фотографии были получены от сотрудников службы, которые работали в непосредственной близости к месту террористической атаки у Всемирного торгового центра.

Накануне в США прошло опознание еще двух жертв терактов, произошедших 11 сентября. Таким образом, число идентифицированных погибших составляет 1647. Личности 1106 погибших до сих пор остаются неустановленными.

Террористы захватили в заложники четыре пассажирских самолета 11 сентября 2001 года. На двух из них боевики протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий был направлен в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет разбился недалеко от города Шенксвилл.