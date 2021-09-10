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ВС Польши начали военные учения «Рысь-21» в восточной части страны

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 16:02
Армия
ВС Польши начали военные учения «Рысь-21» в восточной части страны
wikipedia.org  /  Ministerstwo Obrony Narodowej

Варшава, 10 сентября. Бойцы механизированной дивизии армии Польши приступили к военным маневрам, сообщило польское минобороны.

Маневры под названием «Рысь-21» стартовали 10 сентября в городе Нова-Демба (Подкарпатское воеводство). Первый день тренировок посетил министр обороны Польши Мариус Блащак, говорится в сообщении польского минобороны в социальной сети Twitter. В учениях принимает участие 4000 военнослужащих из 12-й Щецинской механизированной дивизии.

«Мы готовы. Польская армия тренируется», — добавил он.

Старт маневров является своеобразным ответом Варшавы на начало двусторонних стратегических учений «Запад-2021», обратил внимание Блащак в ходе своего выступления. Маневры «Запад-2021» будут проходить с 10 по 16 сентября на территории нескольких полигонов России и Белоруссии. В них задействовано около 200 000 человек личного состава, авиация, наземная техника.

Военный эксперт и политолог Александр Зимовский ранее объяснил смысл нападок Польши на тренировки «Запад-2021». По его мнению, так Варшава пытается получить доступ к ядерному вооружению.

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