Сжатые сроки запуска обхода Аксая потребуют ускоренного финансирования

Ростов-на-Дону, 10 сентября. Подробности о строительстве обхода Аксая в Ростовской области раскрыл вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе визита в регион.

Так, в отношении обхода принято кардинальное решение — запустить его на год раньше. По словам Хуснуллина, проект будет запущен 1 декабря 2023 года вместо 30 декабря 2024 года. Соответствующее решение повлечет за собой ускоренное финансирование. Речь идет о 14 млрд рублей, запланированных на 2024 год, которые будут «сдвинуты влево». При этом общая сумма останется на уровне 85 млрд рублей по контракту.

Проект создания обхода Аксая насчитывает пять этапов. В ходе трех первых проводится реконструкция трассы«Дон», на четвертом — подготовка территории к строительным работам, на пятом — новое строительство 36 километров автодороги.

Санкт-Петербургу ранее был одобрен инфраструктурный кредит на строительство двух крупных дорожных развязок и на обновление парка троллейбусов и трамваев. Хуснуллин заявил, что речь идет о строительстве Витебской развязки и транспортной развязки на ЗСД.