Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 16:07
16:05
Армия
Талибы захватили склад с военной техникой в провинции Панджшер
16:04
Происшествия
Фельдшер в Омске получил срок за взятки от осужденных
16:03
Общество
Переехавший в Москву американец Майк объяснил, почему туалеты в США хуже российских
16:00
Общество
Эфир: Почему у супругов возникают проблемы в постели и как их решить
15:56
Общество
В Общественном совете Ленинградской области раскритиковали Варламова
15:55
Экономика
Глава ЦБ Набиуллина допустила дальнейшее повышение ключевой ставки
15:54
Происшествия
Пешеход погиб при столкновении с мотоциклом на Кутузовском проспекте в Москве
15:50
Происшествия
Две москвички скончались от отравления арбузом
15:48
Общество
Депутат Милонов: Ангела Меркель стала феминисткой ради своего будущего
15:48
Общество
Путин призвал добиться справедливого судейства в гимнастике
Все новости

Тело Зиничева спецбортом доставили в Петербург

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 15:34
Общество
Тело Зиничева спецбортом доставили в Петербург
Global Look Press  /  EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Санкт-Петербург, 10 сентября. Спецрейс с телом трагически погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева прибыл из Москвы в Петербург.

Церемония прощания с министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий состоялась 10 сентября в Москве. Несколько тыс. человек пришли проститься с главой МЧС. Похороны Зиничева пройдут в Санкт-Петербурге. Министра похоронят рядом с его родителями на Северном кладбище.

Глава МЧС погиб спасая упавшего в воду режиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет. Президент Владимир Путин присвоил генералу звание Героя России посмертно.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Тело Зиничева спецбортом доставили в Петербург
тело похороны зиничев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru