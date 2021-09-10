Тело Зиничева спецбортом доставили в Петербург

Санкт-Петербург, 10 сентября. Спецрейс с телом трагически погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева прибыл из Москвы в Петербург.

Церемония прощания с министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий состоялась 10 сентября в Москве. Несколько тыс. человек пришли проститься с главой МЧС. Похороны Зиничева пройдут в Санкт-Петербурге. Министра похоронят рядом с его родителями на Северном кладбище.

Глава МЧС погиб спасая упавшего в воду режиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет. Президент Владимир Путин присвоил генералу звание Героя России посмертно.