Путин считает, что самбо войдет в программу будущих Олимпийских игр

Москва, 10 сентября. Президент России Владимир Путин считает признание Международным Олимпийским комитетом Международной Федерации самбо (FIAS) импульсом для развития этого вида спорта.

Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта отметил, что в скором времени в московских «Лужниках» будет построен дворец единоборств, где начнут свою работу международные центры самбо и бокса. Глава государства напомнил, что МОК признал Международную Федерацию самбо на постоянной основе.

По мнению президента России, это событие станет не просто импульсом для развития данного спорта, но и прямым путем к включению самбо в программу будущих Олимпийских игр. Временное признание Международной Федерации самбо было получено в ноябре 2018 года. В июне исполком МОК рекомендовал полностью признать FIAS.

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта Владимир Путин также отметил необходимость создания тренировочного центра для спортсменов на Дальнем Востоке. Глава государства считает, что России нужно увеличивать количество площадок для подготовки олимпийцев.