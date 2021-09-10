Без поликлиник, дорог и участковых: как проходит жизнь в «человейниках»

Крупные мегаполисы, такие как Москва или Санкт-Петербург, неизбежно обрастают агломерациями, численность жителей которых порой доходит до 100 тысяч человек и более. Новостройки в этих районах привлекают большое количество людей своими относительно невысокими ценами на квартиры. Ведь не у каждого россиянина есть возможность купить квартиру в престижных столичных районах. Так, под Петербургом разрослись Кудрово, Мурино и Парнас — поселения, которые по количеству жителей можно назвать городами. К слову, Кудрово и вправду получило статус города Ленинградской области. Но по уровню инфраструктуры они так и остались поселками. Почему так произошло? Чем недовольны жители новостроек и чего им не хватает? На эти и другие вопросы ответила член общественной палаты Ленинградской области и регионального градостроительного совета Виктория Шапиро в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Как рассказала Шапиро, основные претензии жителей новых районов касаются транспортной доступности, наличия детских садов, школ и больниц. С одной стороны, крупные мегаполисы и новые города буквально вплелись друг в друга. С другой — их разделяют административные барьеры и отсутствие нормального транспортного сообщения. Не секрет, что жители того же Мурино или Кудрово часами стоят в пробках, чтобы заехать в эти районы или выехать из них.

«Минусы агломерации в том, что мы живем рядом с городом, транспорт и соединения близко, но между собой у города и области нет нормальной договоренности. Например, мы не можем выбить какой-то тротуар, который бы пересекал эту границу», — сказала Шапиро.

Плюс при обустройстве новых районов чиновники столкнулись с такой проблемой, как частные земли. Когда происходила застройка, не было единого плана развития города, физические и юридические лица выкупали землю в собственность. В итоге часть газонов, тротуаров и даже дорог размещена на частной территории, что по закону не позволяет властям взять их на баланс или как-то благоустроить. Зато собственник может совершенно свободно разместить на этой территории какой-нибудь торговый павильон или ларек.

«Кудрово называют еще коммерческим проектом, там очень много частных земель, то есть не только принадлежащих застройщикам, а еще каким-то физическим лицам. Через эти кусочки территорий проходит наш тротуар, а там препятствия в виде ларьков, еще и не дают согласования по благоустройству. Земли, скорее всего, выкупались еще на стадии застройки. При этом против частных парковок, которые действительно нужны, я ничего не имею. Но часто получается, что на потенциальных газонах либо скверах вырастают какие-то одноэтажные нестационарные объекты, где идет торговля, а вокруг ничего не благоустроено, ларьки несовременные. По закону это частная земля — они хотели, они построили», — пояснила Шапиро.

С дорогами на выезд из Кудрово похожая ситуация. По словам спикера, один из выездов проходит рядом с компанией «Автополе», через нее дорогу не расширить — это частная земля, у них согласованный трафик, поэтому либо платно, либо никак. Есть еще один — через территорию торгового центра «МЕГА Дыбенко», но это тоже частный проект, ориентированный на покупателей, а не на удобство жителей Кудрово, поэтому там тоже пробки.

Федеральное агентство новостей /

По мнению эксперта, такая ситуация получается из-за того, что при планировании застройки изначально допускаются просчеты по количеству жителей. Здесь же источник проблем нехватки поликлиник, школ, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры.

«После того как наш город был построен, я видела, как другими поселениями занимаются. Там сидят эксперты, градостроители, архитекторы, представители медицины, пожарных служб и просто обсуждают, как рассчитано по нормам, будет ли пожарная часть, будет ли дорога, амбулатория. Но проблема в том, что об этом говорят в теории, как это возможно сделать. У нас нигде не закреплено, что к окончательной сдаче определенного количества жилья уже должна быть дорога и больница. В градостроительном плане нормы соцобъектов на количество жителей есть, но нет четких сроков на их строительство. Ты можешь сначала заселить 100 домов, а потом уже строить поликлинику. Ведь градостроительный план рассчитан на определенное время, например, что 100 тыс. жителей будет к 2040 году. Но у нас 2021 год, и мы уже имеем это количество жителей, а садики и все остальное появятся только к 2040-му. Получается упущение, которое сложно контролировать», — пояснила член общественной палаты Ленинградской области.

Шапиро считает, что такая ситуация сложилась из-за неверных прогнозов и расчетов. По нормам высчитывается 30 кв. м на человека, но очевидно, что в студиях, которыми так богаты новостройки, на этих квадратах проживают пары, а то и целые семьи ютятся. Именно этими факторами можно объяснить отсутствие в Кудрово полноценной поликлиники, ведь здесь только по официальным данным проживает 70 тысяч человек.

Федеральное агентство новостей /

При этом с социальными объектами, которые уже сданы, тоже немало проблем. Шапиро привела в пример кудровский детский сад и школу, которые были сданы без предусмотренного безопасного пешеходного перехода. По кадастру подходы к школе принадлежат жилому дому, и чтобы сделать их безопасными, надо проводить собрание жителей, которые вряд ли захотят делать пешеходный переход за свой счет.

Участковых в новых районах тоже не хватает, часть обязательств по охране правопорядка пытаются выполнить народные дружины, но они не обладают такими правами, как сотрудники полиции, поэтому вопрос безопасности открыт.

Как отметила спикер, включение этих районов в состав Санкт-Петербурга проблемы не решит, поскольку в петербургских новостройках ситуация аналогичная: туда тоже бесконечно долго едет скорая, мало участковых, ощущается нехватка детских садов, школ и поликлиник. И это не считая того, что у жителей «человейников» есть запросы и на другие социальные объекты, которые делают жизнь человека комфортной, — это детские дома творчества, спортивные школы, дома культуры и театры.