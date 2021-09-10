«Игра с огнем»: Онищенко о словах Зеленского про «потенциал» войны Украины с Россией

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает недопустимыми спекуляции по поводу якобы наличия рисков полномасштабной войны Украины с Россией, о которых предупреждает украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский считает, что для Украины существует вероятность полномасштабной войны с Россией. Именно так он ответил на соответствующий вопрос модератора форума YES Brainstorming, который проходит в Киеве. При этом президент Украины заранее обвинил в развязывании этой войны именно Россию.

«Считаю, [что полномасштабная война Украины с Россией] может быть. Потенциал в этой теме есть, — заявил Зеленский. — Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной и Белоруссией».

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

Комментируя высказывания Зеленского, Геннадий Онищенко посетовал, что президент такого большого европейского государства, как Украина, так и не стал реальным лидером страны.

«Играть в КВН и бросаться хлестким фразами, будоражащими общественное мнение, на мой взгляд, — очень далекое от реальной политики занятие, — отметил Онищенко в беседе с ФАН. — Умение красиво говорить совершенно неравнозначно тому, что быть реальным лидером крупного европейского государства, коим является Украина. Хотя внешнее сходство вроде бы имеется — и артисту, и политику нужно уметь ярко говорить, чтобы его услышали. Но то, что мы видим в исполнении Зеленского, — это полное смешение жанров. Несмотря на его талантливость с точки зрения шоу-бизнеса, с обучаемостью у него совсем не ладится, хотя у власти он уже больше двух лет».

Знак того, что Зеленский не подходит к роли руководителя страны, — неуклонное снижение его рейтинга, говорит Геннадий Онищенко.

«А когда внутри страны что-то не получается, спасением могут стать поиски внешнего врага, которого на Украине упорно делают из России, — отметил Онищенко. — Но все эти разговоры Зеленского о полномасштабной войне не так безобидны, как кажется».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Парламентарий напомнил о статье президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой убедительно доказывается, что мы единый народ, искусственно разделенный по целому ряду причин.

«Поэтому слова Зеленского о полномасштабной войне невозможно понять даже с точки зрения объективных причин. Да и вообще — кощунственно бросаться такими фразами, если речь идет о едином народе. Нельзя первому лицу государства, коим является Зеленский, фактически объявлять войну своим братьям-славянам. Тем более, что для этого нет никаких оснований. Это игра с огнем. Как говорится, не приведи господь!» — эмоционально резюмировал Геннадий Онищенко.

Отношения Киева и Москвы серьезно осложнились после госпереворота на Украине в январе 2014 года. Киев неоднократно предъявлял претензии Москве по поводу Крыма, который добровольно, на основании референдума вошел в состав РФ. Украина обвиняла Россию в провоцировании конфликта в Донбассе. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной во внутриукраинском конфликте не юго-востоке этой страны.

Ранее Геннадий Онищенко резко высказался по поводу заявлений президента Украины по итогам американо-украинского саммита после встречи Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.