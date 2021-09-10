Банк России понизил курсы доллара и евро на 11-13 сентября

Москва, 10 сентября. Центральный банк Российской Федерации уменьшил официальные курсы иностранных валют на предстоящие выходные.

По данным регулятора, курс доллара США на завтра снизился на 0,3690 рубля. Стоимость американской национальной валюты составила 72,7600 рубля.

Курс евро также был снижен Центральным банком России. Валюта потеряла в цене 0,3199 рубля, добравшись до отметки в 86,1478 рубля.

На открытии торгов Московской биржи в пятницу утром курсы американской и европейской валют также снижались. Доллар США дешевел на 4,5 копейки, до 72,93 рубля. Европейская валюта теряла в стоимости 9 копеек, добираясь до уровня в 86,21 рубля.