Том Эллис в образе Люцифера возвращается на Netflix

Лос-Анджелес, 10 сентября. Премьера финального сезона сериала «Люцифер» состоится на американском стриминговом сервисе Netflix 10 сентября.

В шестом сезоне зрители увидят 10 эпизодов. Судя по трейлеру, Люцифер (Том Эллис) станет богом, но эта должность ему будет не в радость. В шоу появится новый злодей, который захочет убить «просветленного» дьявола.

Вместе с детективом Хлоей Декер Люциферу придется спасать мир от неминуемой гибели. Создатели сериала обещают искрометный юмор и нестандартные повороты сюжета.

«Люцифер» — американский сериал, который был снят по мотивам комиксов Нила Геймана и Сэма Кейта. Графический роман о дьяволе вышел в издательстве Vertigо. Премьера телешоу состоялась в январе 2016 года.

Ранее Netflix заказал съемки сериала российского производства с Александром Петровым («Притяжение», «Полицейский с Рублевки») в главной роли. Картину поставит студия «Водород».