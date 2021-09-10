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УМВД по Липецкой области начало проверку после видео со спящими в машине ДПС сотрудниками

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 15:21
Происшествия
УМВД по Липецкой области начало проверку после видео со спящими в машине ДПС сотрудниками
Невские Новости  /  Матвей Владимиров

Липецк, 10 сентября. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по резонансному видео со спящими в машине сотрудниками ДПС в Липецке.

Кадры с дремлющими во время работы инспекторами появилось в одном из федеральных Telegram-каналов. «Оператор» подходит к стоящей неподалеку от многоэтажного дома машине «Лада» с надписью ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Липецку и снимает на видео, как стражи порядка спят в желтых жилетах и форме на передних сиденьях.

Горожанин поинтересовался: «У вас здесь сонный пункт?». Один из стражей порядка ответил отрицательно. Полиция начала проверку по факту инцидента. По ее итогам будет вынесено процессуальное решение. Действиям инспекторов будет дана оценка.

Тем временем общественность ранее рассмешила новость про то, как президент США Джо Байден уснул во время встречи с премьер-министром Израиля. Американского лидера стало клонить в сон прямо во время речи Беннета, который в этот момент рассказывал о своем видении взаимоотношений двух стран.

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мвд полиция сон
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