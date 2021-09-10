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Расчеты С-400 отразили авиаудар условного противника на учениях «Запад-2021»

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 15:04
Армия
Расчеты С-400 отразили авиаудар условного противника на учениях «Запад-2021»
Пресс-служба Балтийского флота

Нижний Новгород, 10 сентября. Расчеты комплексов С-400 и «Панцирь-С» отработали на учениях «Запад-2021» действия по предотвращению авиаудара и успешно ликвидировали «угрозу» на нижегородском полигоне.

В пятницу боевые расчеты комплексов С-400 и «Панцирь-С» оправились на нижегородский полигон, где стартовал первый этап российско-белорусских учений. По легенде, условный противник намеревался нанести авиаудар по военным объектам, войскам ПВО было поручено предотвратить атаку, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Боевые расчеты комплексов С-400, «Панцирь-С» получили точные целеуказания, осуществили захват целей и электронными пусками зенитных ракет уничтожили воздушные цели», — рассказали в ведомстве.

Всего в рамках учения было уничтожено не менее 50 целей на различных дистанциях и в сложной помеховой обстановке.

Учения продлятся до 15 сентября на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России. Всего в маневрах задействуют около 200 тысяч военнослужащих, среди них еще 500 человек прибыли из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки.

В связи с масштабными маневрами страны НАТО проявили озабоченность и потребовали от Москвы и Минска предоставить им исчерпывающие сведения о целях учения «Запад-2021». Белорусская делегация предоставила полный доклад о совместных учениях на съезде ОБСЕ.

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с-400 панцирь-с запад-2021
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