Расчеты С-400 отразили авиаудар условного противника на учениях «Запад-2021»

Нижний Новгород, 10 сентября. Расчеты комплексов С-400 и «Панцирь-С» отработали на учениях «Запад-2021» действия по предотвращению авиаудара и успешно ликвидировали «угрозу» на нижегородском полигоне.

В пятницу боевые расчеты комплексов С-400 и «Панцирь-С» оправились на нижегородский полигон, где стартовал первый этап российско-белорусских учений. По легенде, условный противник намеревался нанести авиаудар по военным объектам, войскам ПВО было поручено предотвратить атаку, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Боевые расчеты комплексов С-400, «Панцирь-С» получили точные целеуказания, осуществили захват целей и электронными пусками зенитных ракет уничтожили воздушные цели», — рассказали в ведомстве.

Всего в рамках учения было уничтожено не менее 50 целей на различных дистанциях и в сложной помеховой обстановке.

Учения продлятся до 15 сентября на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России. Всего в маневрах задействуют около 200 тысяч военнослужащих, среди них еще 500 человек прибыли из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки.

В связи с масштабными маневрами страны НАТО проявили озабоченность и потребовали от Москвы и Минска предоставить им исчерпывающие сведения о целях учения «Запад-2021». Белорусская делегация предоставила полный доклад о совместных учениях на съезде ОБСЕ.