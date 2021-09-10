Иосиф Пригожин: Я умею ругаться так, что вам и не приснится

У каждого человека свое представление о пошлости, которое формируется с раннего детства в семье. Таким мнением поделился в беседе с ФАН муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник отреагировал на слова писателя Дмитрия Глуховского о том, что заявившему о необходимости цензуры в искусстве Дмитрию Певцову необходима помощь наркологов.

«Боюсь, что Дмитрию Глуховскому самому надо к наркологу обратиться. В данном случае я Певцова, скорее, поддержу. Он проявил себя как талантливый артист. Играет в театре, обладает определенным уровнем знаний. Кто такой Дмитрий Глуховский — я даже не помню», — сообщил муж певицы Валерии.

В то же время Иосиф Пригожин отметил, что в современном мире довольно трудно вводить какие-то ограничения. Впрочем, один пример он привел.

«В эпоху интернета цензура не поможет. Однако если говорить о ненормативной лексике, то американцы в iTunes ставят специальные красные галочки: если вы младше, чем положено, вы не можете скачать себе песню. Не знаю, как другим, но за себя честно скажу: вся эта пошлятина, которую выставляют под видом шутки, не должна находиться в театре, культурном заведении. Это неправильно», — заявил собеседник ФАН.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

В завершение он отметил, что, по его мнению, важно не только бороться с руганью на сцене, но и за собой следить.

«Ненормативной лексике не место на сцене. Я умею ругаться так, что вам и не приснится, но это не используется при женщинах, детях, родителях. Когда же и родители, и дети начинают говорить на одном языке [с ненормативной лексикой], от этого мозг взрывается. ˂…˃ У каждого свой уровень пошлости. Все начинается с дома, с семьи», — подытожил продюсер.

Ранее о необходимости общественных запретов в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» поспорили режиссер Сергей Надеин и актер Алексей Чардымский. По словам артиста, именно запрет источников пропаганды с Запада делал их такими привлекательными для граждан СССР.