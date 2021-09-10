Министр спорта России отчитается Путину о работе по восстановлению статуса РУСАДА

Москва, 10 сентября. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минспорта Олегу Матыцину доложить о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Владимир Путин попросил Олега Матыцина доложить о восстановлении статуса РУСАДА и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом президент РФ рассказал в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, которое проходит 10 сентября.

Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных турнирах, используя государственные символы. На летних Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио атлеты из РФ выступали под флагами ОКР и ПКР.