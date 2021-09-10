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Президент Туниса намерен изменить политическую систему страны
Весь мир
Президент Туниса намерен изменить политическую систему страны
wikipedia.org  /  Houcemmzoughi

Тунис, 10 сентября. Руководство страны планирует изменить политическую систему и приостановить действие конституции. Об этом советник президента республики Валид Хаджем сообщил агентству Reuters.

По словам чиновника, национальный лидер Каис Саид может внести необходимые коррективы в законодательство путем проведения всеобщего плебисцита.

«Изменение системы означает поправки в конституцию посредством референдума, который возможно потребует материально-технической подготовки», – сказал Хаджем.

Он добавил, что это является планом, который разрабатывается администрацией президента. Соответствующий документ сейчас находится на завершающей стадии и, как ожидается, вскоре его официально обнародуют.

Президент Туниса намерен изменить политическую систему страны
Федеральное агентство новостей  / Андрей Рост, Василий Иваненко

Советник не стал подробно рассказывать журналистам о том, какие изменения готовит руководство. Тем не менее многие ожидают переход к президентской системе правления, при которой роль парламента снизится. Эта поправка широко обсуждалась с момента принятия конституции в 2014 году.

В конце июля президент Каис Саид заморозил работу парламента, снял неприкосновенность с депутатов и отправил в отставку премьер-министра Хишама Машиши. Решение последовало в связи с политическим кризисом и ухудшением социально-экономических условий.

На прошлой неделе глава государства раскрыл причастность парламентариев к расхищению бюджетных средств.

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