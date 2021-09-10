Президент Туниса намерен изменить политическую систему страны

Тунис, 10 сентября. Руководство страны планирует изменить политическую систему и приостановить действие конституции. Об этом советник президента республики Валид Хаджем сообщил агентству Reuters.

По словам чиновника, национальный лидер Каис Саид может внести необходимые коррективы в законодательство путем проведения всеобщего плебисцита.

«Изменение системы означает поправки в конституцию посредством референдума, который возможно потребует материально-технической подготовки», – сказал Хаджем.

Он добавил, что это является планом, который разрабатывается администрацией президента. Соответствующий документ сейчас находится на завершающей стадии и, как ожидается, вскоре его официально обнародуют.

Федеральное агентство новостей / Андрей Рост, Василий Иваненко

Советник не стал подробно рассказывать журналистам о том, какие изменения готовит руководство. Тем не менее многие ожидают переход к президентской системе правления, при которой роль парламента снизится. Эта поправка широко обсуждалась с момента принятия конституции в 2014 году.

В конце июля президент Каис Саид заморозил работу парламента, снял неприкосновенность с депутатов и отправил в отставку премьер-министра Хишама Машиши. Решение последовало в связи с политическим кризисом и ухудшением социально-экономических условий.

На прошлой неделе глава государства раскрыл причастность парламентариев к расхищению бюджетных средств.