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Минобороны РФ: Украина пытается дискредитировать учения «Запад-2021» с помощью фейков

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 14:58
Армия
Минобороны РФ: Украина пытается дискредитировать учения «Запад-2021» с помощью фейков
Минобороны РФ

Москва, 10 сентября. Фейковая информация о заболевании российских военнослужащих, участвующих в российско-белорусских стратегических маневрах «Запад-2021», не соответствует действительности.

Такое заявление сделали в Министерстве обороны России. Как отмечается, недостоверные данные были разосланы на электронные адреса многих российских редакций СМИ.

«К сожалению, отдельные средства массовой информации, опубликовали данный фейк без какой-либо проверки», — подчеркнули в военном ведомстве.

В Минобороны также обратили внимание на то, что данная рассылка была не первой. Распространение фейков координируется с территории Украины. Киев таким способом пытается дискредитировать учения «Запад-2021». В связи с этим российское оборонное ведомство призвало журналистов проверять достоверность подобный сообщений у официальных источников.

Ранее сообщалось, что военные маневры России и Белоруссии стартовали сразу на 14 полигонах в обеих странах. В них участвуют около 200 тысяч военнослужащих.

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