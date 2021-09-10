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ЦИК заявил о фактическом завершении суда по недопуску Грудинина на выборы в Госдуму

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 15:29
Политика
ЦИК заявил о фактическом завершении суда по недопуску Грудинина на выборы в Госдуму
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 10 сентября. Судебный процесс по поводу недопуска кандидата от партии КПРФ на выборы в Госдуму Павла Грудинина можно считать завершенным, заявили в Центризбиркоме.

Ситуацию вокруг жалобы директора «Совхоза имени Ленина» в Верховный суд прокомментировал зампред ЦИК Николай Булаев. Чиновник сообщил, что ходатайство Грудинина о передаче его дела в Президиум Верховного суда было отклонено. Фактически процесс можно считать законченным, заверил Булаев.

«С надзорной жалобой 31 августа на решение Верховного суда от 9 августа 2021 года обратился Павел Николаевич Грудинин, политическая партия КПРФ. Оспаривался пункт 1 постановления ЦИК России от 24 июля 2021 года, в котором Павел Николаевич Грудинин был исключен из федерального списка кандидатов от партии», — пояснил зампред ЦИК.

Также ЦИК упразднил регистрацию еще нескольких кандидатов. Парламентские выборы федерального и регионального уровня в Российской Федерации пройдут 17–19 сентября. В борьбе за места в главном законодательном органе страны сойдутся партии «Гражданская платформа», «Единая Россия», «Зеленая альтернатива», «Зеленые», «Коммунисты России», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», Партия пенсионеров, Партия роста, «Родина», РПСС, «Справедливая Россия — За правду» и «Яблоко».

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