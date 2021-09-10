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В московском зоопарке пять черепах перенесли в зимние квартиры на носилках
Общество

Две шпороносные, две галапагосские и одна сейшельская черепахи несутся в зиму. Только не сами, а на носилках и при помощи команды сотрудников московского зоопарка. Чтобы поднять одну черепаху весом в 400 килограммов понадобится пять «человеческих сил».

Транспортировка черепах дело не простое. Рептилий переворачивают на спину, грузят на носилки, на лежаках везут по территории зоопарка, а после проносят по лестнице прямиком в террариум.

Место жительства поменялось, а рацион нет. Все лето черепахи питались арбузами, грушами, капустой и ягодами. Сотрудники зоопарка тщательно осматривают каждый плод. Перед потреблением все овощи и фрукты проходят двухфазную обработку. Тем не менее привередливые черепахи тщательно отбирают пищу на завтрак, несмотря на заботу сотрудников.

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