Газ в Европе подорожал до 707 долларов за тысячу кубометров

Лондон, 10 сентября. Стоимость голубого топлива на территории Европы ставит очередные рекорды.

В ходе торгового дня цена на газ достигла отметки в 707 долларов за одну тысячу кубических метров. Вчера показатель пробил рекордную отметку в 700 долларов за тысячу «кубов».

На текущие котировки оказывают значительное влияние сниженные резервы европейских газовых хранилищ в преддверии холодов. К тому же в европейский регион сейчас поступает ограниченное количества голубого топлива как по трубам, так и в СПГ-формате.

Утром 10 сентября российский энергетический холдинг «Газпром» сообщил об окончании строительства трубопровода «Северный поток — 2». Новость озвучил председатель правления компании Алексей Миллер в ходе оперативного совещания в пятницу.