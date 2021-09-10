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Газ в Европе подорожал до 707 долларов за тысячу кубометров

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 14:54
Экономика
Газ в Европе подорожал до 707 долларов за тысячу кубометров
pixabay.com  /  TheDigitalWay

Лондон, 10 сентября. Стоимость голубого топлива на территории Европы ставит очередные рекорды.

В ходе торгового дня цена на газ достигла отметки в 707 долларов за одну тысячу кубических метров. Вчера показатель пробил рекордную отметку в 700 долларов за тысячу «кубов».

На текущие котировки оказывают значительное влияние сниженные резервы европейских газовых хранилищ в преддверии холодов. К тому же в европейский регион сейчас поступает ограниченное количества голубого топлива как по трубам, так и в СПГ-формате.

Утром 10 сентября российский энергетический холдинг «Газпром» сообщил об окончании строительства трубопровода «Северный поток — 2». Новость озвучил председатель правления компании Алексей Миллер в ходе оперативного совещания в пятницу.

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