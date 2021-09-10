ЦИК отменил регистрацию нескольких кандидатов на выборы в Госдуму

Москва, 10 сентября. Центризбирком отменил регистрацию нескольких кандидатов на выборы в Госдуму. Он выполнил решение Верховного суда.

Недавно ЦИК обратился в суд с административным иском. Он потребовал исключить из федеральных списков представителей трех партий. Речь идет о девяти кандидатах от партии «Яблоко», шести — от Партии роста и одного — от Российской партии свободы и справедливости (РПСС). Сообщалось, что они обладают иностранными финансовыми инструментами.

Верховный суд постановил снять кандидатов с регистрации. Изменения уже внесены в бюллетени.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. За депутатские кресла будут бороться представители 14 политических объединений: ЛДПР, «Зеленые», КПРФ, «Новые люди», «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко», «Единая Россия», Российская партия свободы и справедливости, Партия роста, «Партия пенсионеров», «Гражданская платформа», «Родина», «Коммунисты России» и «Зеленая альтернатива».

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее сообщила, что СМИ-иноагенты смогут освещать выборы. Их не будут ущемлять в правах.