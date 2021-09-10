Нефтяная корпорация Ливии поддержит проведение энергетического саммита в ноябре

Триполи, 10 сентября. Национальная нефтяная корпорация (ННК) поддержит проведение ливийской конференции по вопросам энергетики и экономики. Об этом объявил глава ведомства Мустафа Саналла.

Саналла на днях встретился с представителями фонда Energy Capital & Power, выступившими организаторами саммита. Стороны обсудили подготовку к мероприятию, запланированному на 22 и 23 ноября. Площадкой выбрана столица североафриканской страны.

Глава ННК подтвердил, что предстоящая конференция – это событие, которое воплощает глобальный интерес к нефтегазовому сектору страны и стремление мирового сообщества инвестировать и сотрудничать с Ливией в целях взаимной выгоды. Он добавил, что компаниям представится возможность для обмена опытом и сотрудничества с ведущими корпорациями.

Саммит по вопросам энергетики и экономики станет первым за последние десять лет международным мероприятием такого уровня в Триполи. Переходное Правительство национального единства стремится возродить углеводородную промышленность, увеличить добычу нефти и заключить сделки с крупными компаниями по проектам развития.

На протяжении последних дней страна охвачена демонстрациями. Ливийцы требуют полностью сменить руководство ННК в соответствии с распоряжением профильного министерства. К протестующим присоединились нефтяники. Они приостановили экспорт природных ресурсов из порта Ас-Сидра.