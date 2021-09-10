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Россия будет выполнять решения CAS, несмотря их на политическую окраску

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 14:46
Спорт
Россия будет выполнять решения CAS, несмотря их на политическую окраску
ТАСС  /  LAURENT GILLIERON / EPA

Москва, 10 сентября. Президент Владимир Путин прокомментировал принятое решение CAS в отношении россиян, указал на его политическую окраску и подчеркнул важность его соблюдения.

Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта оценил успехи национальных сборных команд в рамках прошедших Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Он также прокомментировал решение CAS ввести санкции против страны, которые запрещают использовать национальную символику, гимн и флаг на соревнованиях международного уровня в течение двух лет.

«Конечно, не хочется сейчас вдаваться в детали, но очевидна политическая окраска решений, которые Международный спортивный арбитражный суд принял в отношении наших команд и России в целом. Но эти решения нужно выполнять», — заявил Путин.

Глава государства считает, что к январю 2023 года, когда ограничения перестанут действовать, российские атлеты должны иметь право участвовать в любых мировых турнирах на тех же условиях, что и представители других стран. В начале заседания он назвал достигнутые результаты олимпийцев и паралимпийцев в Японии «достойными».

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