Президент России призвал разработать новый подход к развитию детского спорта

Москва, 10 сентября. Президент Владимир Путин выступил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Российский лидер отметил, что юным спортсменам тоже нужна господдержка.

Важным шагом для поддержания спорта в стране, по мнению президента, является принятие новых решений о создании в России детских и юношеских секций и тренировочных центров.

«Чтобы они (спортсмены) уверенно шли вперед, брали новые высоты, необходима поддержка, в том числе и прежде всего со стороны государства. Нужны новые современные решения на всех уровнях — от детских секций и клубов до национальных сборных», — подчеркнул президент.

Президент также отметил, что итоги Олимпиады в Токио продемонстрировали необходимость современного тренировочного центра на Дальнем Востоке. Хотя Владимир Путин остался доволен результатами российской сборной, он подчеркнул, что для страны важно сделать следующий шаг, модернизировав и расширив инфраструктуры для подготовки атлетов.