Песков ответил на вопрос о сроках запуска «Северного потока — 2»

Москва, 10 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов о сроках запуска трубопровода «Северный поток — 2».

Старт прокачки голубого топлива по газопроводу представитель Кремля оценил в пятницу. Утром 10 сентября председатель правления энергетического холдинга «Газпром» Алексей Миллер заявил о полном завершении строительства «СП-2». Таким образом, стартовавшая в 2018 году укладка труб через Балтийское море окончена — теперь есть прямой путь между европейскими заказчиками и российским поставщиком, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

«[Сроки запуска] будут зависеть от выполнения оставшихся формальностей», — заявил Песков.

Он отметил, что РФ как поставщик энергоресурсов выиграет от запуска проекта так же, как и потребители. Так Песков ответил на вопрос о том, можно ли говорить, что Россия вышла победителем из истории внешнего противостояния «Северному потоку — 2».

Сроки начала прокачки газа по «СП-2» также оценили в бундестаге. Немецкий депутат Клаус Эрнст считает, что поставки топлива вряд ли стартуют с начала октября.