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Кто в ответе за детей из неблагополучных семей: мнение психолога Натальи Наумовой
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Общество
Кто в ответе за детей из неблагополучных семей: мнение психолога Натальи Наумовой
pixabay.com  / 

Многие подростки страдают от проблем семейного неблагополучия, влияние которого на целостное развитие ребенка очевидно. Если говорить не о семьях, находящихся за чертой бедности, а о случаях насилия, алкоголизма и наркомании со стороны родителей, то это реальная проблема страны.

Корреспондент ФАН поговорил с детским и семейным психологом Натальей Наумовой. Она рассказала, кто может оказать поддержку детям, которые не могут найти ее дома.

«Если родители становятся недееспособными, то на помощь приходит служба органов опеки и попечительства. Очень важно работать с людьми, которые ведут асоциальный образ жизни, для того, чтобы им помочь до того, как у них появятся дети. Ребенку лучше всего расти именно в семье, если она адекватная. Если люди запутались, попали в алкогольную и наркотическую зависимость, то, оказав им помощь, они могут стать хорошими родителями», — рассказала собеседница ФАН.

Кто в ответе за детей из неблагополучных семей: мнение психолога Натальи Наумовой
freepik.com  / Designed by Freepik

В противном случае ребенка изымают из семьи, что также травмирует его психику, объяснила Наумова.

«Возможно, что ребенку подберут адекватную семью с хорошими условиями, но и это дополнительный стресс, и там могут присутствовать факторы риска. Если в целом поменять эту систему и оказывать этим детям грамотное психологическое сопровождение, то проблемы можно во многом решить. Ребенок в итоге может вырасти адекватным взрослым», — пояснила психолог.

Чтобы учителям понять, что ученик растет в неблагополучной семье, нужно поддерживать связь с его родителями. Также необходимо обращать внимание на внешний вид ребенка, его психологическое состояние.

«Нужно просто обратить внимание на тревожные моменты и привлечь психолога на разговор с таким ребенком. После этого важно приглашать родителей и узнавать, требуется ли им помощь, и только после принимать серьезные решения», — резюмировала Наумова.

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ребенок детский психолог неблагополучные семьи
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