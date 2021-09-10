Глава МИД Алжира призвал к выводу турецкого контингента и боевиков из Ливии

Алжир, 10 сентября. Организованная эвакуация иностранных сил и наемников необходима для проведения выборов в Ливии и достижения мира в регионе. Об этом министр иностранных дел АНДР Рамтан Ламамра рассказал в интервью агентству Sputnik.

По его словам, на протяжении последних месяцев президент страны Абдельмаджид Теббун предпринимает шаги по стабилизации ситуации в Ливии. Озвученное в июне заявление главы государства о том, что Триполи является «красной линией», подтверждает намерение поддержать народ соседней страны.

Рамтан Ламамра сообщил, что недавняя министерская встреча была основана на четких позициях Алжира по ливийскому вопросу. Руководство заинтересовано в безопасности и независимости братского государства. Оно верит в возможность найти решение кризиса путем межливийского диалога без какого-либо иностранного вмешательства или влияния.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что конференция стран-соседей Ливии прошла успешно. В отличие от других аналогичных мероприятий, проводимых западными державами, в этот раз политики смогли выслушать мнение переходного Правительства национального единства (ПНЕ).

По его словам, цель усилий, предпринимаемых странами региона, заключается в поддержке ливийского правительства, в том числе в организации выборов. Плебисцит в североафриканской стране запланирован на 24 декабря.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Министр подтвердил, что присутствие турецкого контингента на западе соседнего государства неприемлемо. При этом нельзя допустить хаотичной эвакуации военных и боевиков, что может сказаться на стабильности в регионе.

«Мы выступаем за вывод из Ливии всех сил, а не только наемников. Однако это должно проходить организовано и под международным контролем», – заявил Ламамра.

Он добавил, что проблема затронута участниками недавней алжирской конференции. Кроме того, по вопросу ведутся консультации с постоянными членами Совета Безопасности.

Дипломат сказал, что отъезд наемников из Ливии важен не только для восстановления независимости и суверенитета страны, но и для плебисцита.

«Мы хотим вывода сил, чтобы убедиться, что выборы пройдут без иностранного влияния», – сообщил Ламамра.

Федеральное агентство новостей /

В заключение министр подтвердил, что следит за развитием ситуации в Тунисе. Это связано с тем, что проблемы, угрожающие соседней республике в области безопасности и стабильности, могут повлиять на обстановку в Алжире.

В конце августа АНДР провела конференцию по ливийскому урегулированию. Участники договорились о развитии стратегического партнерства, а также отметили необходимость вывода наемников и иностранного контингента с территории государства. Москва приветствовала итоги мероприятия.

На этой неделе Рамтан Ламамра начал турне по странам Африки. С президентом Нигера он обсудил развитие ситуации в Ливии и четырехстороннее соглашение по обеспечению безопасности границ.