Баранец спрогнозировал новые антироссийские провокации НАТО из-за учений «Запад-2021»

Москва, 10 сентября. Москва и Минск собрали на учениях «Запад-2021» мощный кулак, из-за чего зарубежные нападки на них продолжатся, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Церемония открытия совместных российско-белорусских учений «Запад-2021» состоялась под Нижним Новгородом на полигоне Мулино. По словам заместителя главы Министерства обороны России Николая Панкова, характер этих маневров является исключительно оборонительным. Страны НАТО начали антироссийские провокации еще задолго до старта самого мероприятия, причем подобные нападки будут продолжаться, отметил военный корреспондент «Комсомольской правды» Виктор Баранец в комментарии для издания iReactor.

Государства из состава Североатлантического альянса не смутили заявления президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова об оборонительном характере учений, сделанные еще год назад, констатировал Баранец. Иностранные оппоненты все равно разразились провокациями, приписывая Москве якобы подготовку к вторжению в Прибалтику и Польшу, а также нанесению удара по Европе и войне с НАТО, объяснил военный обозреватель «Комсомольской правды». По его словам, подобные выпады сложились в «букет гнусных провокаций», являющихся полной чушью. Баранец также спрогнозировал новые антироссийские провокации, однако объяснил, почему НАТО не будет «дергать тигра за усы» и заходить слишком далеко во время учений ВС РФ и Белоруссии

«Я не думаю, что Запад и НАТО настолько сошли с ума, что будут дергать тигра за усы. Они прекрасно понимают, что группировка собирается не шуточная, и всего задействовано 200 000 человек. Это достаточно серьезный кулак, там множество наземных войск и авиации», — сказал Баранец.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» объяснил, почему польские журналисты заявляют о «слабости» ВКС РФ и якобы неспособности их ответить на полеты разведывательной авиации НАТО у границ России. По мнению Баранца, подобные выпады обусловлены тем, что Варшава попросту завидует Москве, так как Польша не имеет разведывательной авиации вообще.

Кроме того, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что России стоит ознакомить руководство блока с подробным планом учений «Запад-2021», сообщает телеканал «360». Он уточнил, что это якобы обусловлено беспокойством со стороны Польши, Украины и государств Балтийского региона.