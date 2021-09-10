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Президент Путин назвал достойным выступление олимпийцев и паралимпийцев на Играх в Токио
Спорт
Президент Путин назвал достойным выступление олимпийцев и паралимпийцев на Играх в Токио
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 10 сентября. Российский президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта оценил выступление национальных команд на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио.

Глава государства Владимир Путин начал заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта с поздравления российских спортсменов с достигнутым результатом на прошедших в Токио международных соревнованиях. Сборные команды Олимпийского и Паралимпийского комитетов России заняли пятую и четвертую строчку в общем медальном зачете соответственно.

«Поздравляю российских олимпийцев, паралимпийцев. Российскую олимпийскую и паралимпийскую сборные. Всех атлетов, тренеров, специалистов с достойным выступлением», — сказал Владимир Путин.

Президент также отметил, что уже есть поручение о совершенствовании спорта высших достижений. Владимир Путин считает, что соответствующую работу нужно провести в максимально короткие сроки.

Владимир Путин встретится с олимпийскими чемпионами и призерами летних Игр в Токио уже 11 сентября. Перед мероприятием все спортсмены проходят обязательный недельный карантин из-за пандемии коронавируса.

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