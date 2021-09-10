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Депутат Милонов: Ангела Меркель стала феминисткой ради своего будущего
Общество
Депутат Милонов: Ангела Меркель стала феминисткой ради своего будущего
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

(Предваряя статью, напоминаем, что мнение спикера может не совпадать с позицией редакции. — Прим. ФАН.)

За сенсационным признанием канцлера Германии может стоять вполне прагматичный расчет по благоустройству своего будущего. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Собеседник отреагировал на признание Ангелы Меркель в том, что она сторонница идей феминизма и призывает общество последовать ее примеру.

«Она может сейчас экспериментировать, как хочет, поскольку уже не является лидером ХДС (Христианско-демократический союз. — Прим. ФАН). Канцлером она тоже практически не является. В силу этого подобного рода сомнительные заявления она может делать», — сообщил депутат.

Виталий Милонов также обратил внимание, что в наше время в Европе подобные заявления в моде.

«К великому сожалению, видимо, поддаваясь общим трендам, Ангела Меркель решила, уходя, немного скорректировать свое амплуа, показать, что она готова присягнуть либеральным ценностям. Видимо, она обеспечивает себе какое-то существование в будущем. Мне искренне жаль. Долго время она была политиком, на которого многие немецкие семьи смотрели с надеждой», — пояснил собеседник ФАН.

Депутат Милонов: Ангела Меркель начала заигрывать с содомитами
wikipedia.org  / Пресс-служба Президента России

В завершение он добавил, что отстаивание нетрадиционных ценностей сегодня в Германии свойственно не только канцлеру.

«Идеологами феминизма в Европе, безусловно, являются представители секс-меньшинств. Ангела Меркель уже начала заигрывать с содомитами, как бы следуя общегерманскому тренду. Кроме того, католические епископы в Германии стали более благосклонно относиться к содомитам, нежели официальный Ватикан», — выразил свою позицию народный избранник.

Ранее Виталий Милонов в беседе с ФАН предположил, что нетрадиционные ценности стали одной из причин бегства США из Афганистана. По его словам, на это указывает в том числе инцидент в американской школе, где учительница призвала учеников присягнуть флагу ЛГБТ.

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меркель милонов феминизм
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