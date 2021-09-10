Совет ЕС продлил на полгода санкции против российских и украинских граждан

Брюссель, 10 сентября. Европейский союз продлил на полгода персональные санкции по Украине против России. Об этом говорится в утвержденном представителями объединения документе.

Совет ЕС в 15-й раз согласовал продление ограничений Евросоюза в отношении российских и украинских граждан, которые якобы причастны к «нарушению» территориальной целостности Украины.

Европейские ограничения будут действовать до 15 марта 2022 года.

Как стало известно ранее, Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Варшавы. Такая инициатива обусловлена решением Польши не выполнять требование Евросоюза по упразднению дисциплинарной палаты Верховного суда республики.