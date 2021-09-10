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Россия и Белоруссия согласовали отмену роуминга для жителей Союзного государства

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 14:25
Экономика
Россия и Белоруссия согласовали отмену роуминга для жителей Союзного государства
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 сентября. Россия и Белоруссия приняли соглашение об отмене роуминга на территории Союзного государства. Об этом заявили премьер-министры двух стран Михаил Мишустин и Роман Головченко.

Кроме того, договоренность предусматривает гармонизацию использования электронных документов и электронной подписи.

«Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи», — указывается в заявлении.

Минобороны Белоруссии предложило иностранным наблюдателям посетить совместные учения «Запад-2021» и лично убедиться в их прозрачности. Пригласил иностранных наблюдателей начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии генерал-майор Олег Воинов.

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