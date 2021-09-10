Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 14:36
14:35
Спорт
Президент России призвал разработать новый подход к развитию детского спорта
14:32
Общество
Десятилетний школьник из Калининграда помог накопить семье на ипотеку
14:28
Спорт
Президент Путин назвал достойным выступление олимпийцев и паралимпийцев на Играх в Токио
14:27
Экономика
Песков ответил на вопрос о сроках запуска «Северного потока — 2»
14:25
Общество
«Женоподобные и толстые»: Онищенко об идее «вытеснения» пивом крепкого алкоголя
14:24
Политика
Совет ЕС продлил на полгода санкции против российских и украинских граждан
14:24
Происшествия
Пьяный водитель насмерть сбил девочку в Тамбовской области
14:24
Весь мир
Военный эксперт Борис Рожин рассказал об экспансии Турции в Африке
14:22
Общество
Путин заявил о необходимости создать тренировочный центр на Дальнем Востоке
14:20
Армия
Баранец спрогнозировал новые антироссийские провокации НАТО из-за учений «Запад-2021»
Все новости

Дебютный трейлер «Матрицы. Воскрешение» собрал 15 миллионов просмотров за сутки
Общество
Дебютный трейлер «Матрицы. Воскрешение» собрал 15 миллионов просмотров за сутки
Кадр из фильма «Матрица 4»

Лос-Анджелес, 10 сентября. Четвертая часть киберфраншизы «Матрица» является самым ожидаемым фильмом года. На YouTube-канале Warner Bros. трейлер «Матрицы. Воскрешение» набрал свыше 15 млн просмотров.

Warner Bros. официально представила трейлер четвертой части «Матрицы» 9 сентября. Ролик вызвал большой ажиотаж в Сети. Поклонники киберфраншизы сестер Вачовски бурно обсуждают сюжет новой «Матрицы», который все это время держался в секрете. Судя по трейлеру, герой Киану Ривза — Нео, он же Томас Андерсон, ведет обычную жизнь, периодически наблюдая в видениях Морфиуса и агента Смита. В попытках разобраться в этих странных видениях он даже обращается к психологу. Ответить на вопрос, кто же он такой, Нео сможет только после встречи с Тринити, которая сама практически ничего не помнит о Матрице.

Поклонники фантастической трилогии сестер Вачовски разделились на два лагеря. Одни уверены, что четвертую часть «Матрицы» не стоило снимать — сюжет нового фильма будет полным разочарованием. Другие же просто рады возвращению любимых персонажей на экраны, сообщает «Вечерняя Москва».

В широкий прокат фильм «Матрица. Воскрешение» выйдет 16 декабря 2021 года. Спустя четыре дня после премьеры картина появится на платформе HBO Max.

Режиссером четвертой части «Матрицы» стала Лана Вачовски — ее сестра Лилли Вачовски отказалась продолжать работу над франшизой. В одном из интервью Лили Вачовски объяснила, что не хотела возвращаться к тому, что уже давно пройдено.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Дебютный трейлер «Матрицы. Воскрешение» собрал 15 миллионов просмотров за сутки
кино фильмы киану ривз матрица
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru