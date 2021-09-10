Дебютный трейлер «Матрицы. Воскрешение» собрал 15 миллионов просмотров за сутки

Лос-Анджелес, 10 сентября. Четвертая часть киберфраншизы «Матрица» является самым ожидаемым фильмом года. На YouTube-канале Warner Bros. трейлер «Матрицы. Воскрешение» набрал свыше 15 млн просмотров.

Warner Bros. официально представила трейлер четвертой части «Матрицы» 9 сентября. Ролик вызвал большой ажиотаж в Сети. Поклонники киберфраншизы сестер Вачовски бурно обсуждают сюжет новой «Матрицы», который все это время держался в секрете. Судя по трейлеру, герой Киану Ривза — Нео, он же Томас Андерсон, ведет обычную жизнь, периодически наблюдая в видениях Морфиуса и агента Смита. В попытках разобраться в этих странных видениях он даже обращается к психологу. Ответить на вопрос, кто же он такой, Нео сможет только после встречи с Тринити, которая сама практически ничего не помнит о Матрице.

Поклонники фантастической трилогии сестер Вачовски разделились на два лагеря. Одни уверены, что четвертую часть «Матрицы» не стоило снимать — сюжет нового фильма будет полным разочарованием. Другие же просто рады возвращению любимых персонажей на экраны, сообщает «Вечерняя Москва».

В широкий прокат фильм «Матрица. Воскрешение» выйдет 16 декабря 2021 года. Спустя четыре дня после премьеры картина появится на платформе HBO Max.

Режиссером четвертой части «Матрицы» стала Лана Вачовски — ее сестра Лилли Вачовски отказалась продолжать работу над франшизой. В одном из интервью Лили Вачовски объяснила, что не хотела возвращаться к тому, что уже давно пройдено.