Политолог Зимовский назвал ядерное оружие целью истерии Польши из-за учений «Запад-2021»

Москва, 10 сентября. Антироссийская истерия из-за учений «Запад-2021» нужна Польше, чтобы заполучить ядерное вооружение, считает военный эксперт Александр Зимовский.

Российские и белорусские военнослужащие в пятницу, 10 сентября, приступили к масштабным совместным учениям «Запад-2021», вызвавшим настоящую антироссийскую истерию в некоторых европейских странах, отметили журналисты издания «Взгляд». По их словам, подобной реакцией сопровождаются любые мероприятия с участием ВС РФ, ввиду чего нынешние учения не стали исключением, однако Польша решила выделиться среди других стран Европы и ввела чрезвычайное положение в восточных районах государства.

Польские власти ограничили массовые и увеселительные мероприятия, а также усилили полицейские патрули и паспортный контроль, уточнили авторы материала. Они подчеркнули, что на деле никакой угрозы для поляков эти учения не несут. Специалист по российско-польским и белорусско-польским отношениям, военный эксперт Александр Зимовский в беседе с журналистами издания рассказал, что такая настороженность Варшавы может быть связана с планом Североатлантического альянса по захвату Калининградской области, опубликованным в 2019 году. Согласно документу, польские танковые войска должны были оказывать поддержку силам НАТО с направления Сувалкского коридора, ввиду чего в Польше считают, что РФ якобы намеревается отработать превентивный удар в регионе, хотя на деле Москва не имеет подобных планов, отметил собеседник. По мнению политолога, это не мешает Варшаве использовать ситуацию для нагнетания обстановки.

Военный эксперт назвал истинную цель антироссийской истерии Польши вокруг «Запада-2021». Польское руководство давно жаждет заполучить тактическое ядерное вооружение, используя в качестве предлога антироссийскую истерию, уверен Зимовский. Он уточнил, что в Варшаве хотят поставить на вооружение своих ВВС модернизированные французами ракеты ASMP-A, обладающие радиусом действия до 500 километров и мощностью до 300 килотонн. Эксперт объяснил, что с таким оружием польские пилоты смогли бы атаковать белорусские территории, находясь при этом вне зоны действия систем ПВО Белоруссии.

Ранее пользователи польского сегмента Сети заявили, что Варшаве не стоит играть в «большую игру» с Россией, так как Польша для этого слишком мала. По их мнению, Россия на самом деле даже не планирует «захватывать» польские территории, а главной угрозой для Польши являются собственные власти.

Кроме того, экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский назвал Россию «смертельной угрозой» для стран Евросоюза, передает телеканал «360». По его мнению, Запад слишком мало уделяет внимания этому вопросу, однако российские «Искандеры» якобы опаснее экологических проблем.