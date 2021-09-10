Военный эксперт Борис Рожин рассказал об экспансии Турции в Африке

Анкара стремительно наращивает свое влияние на африканском континенте. Турция в ближайшем будущем сможет составить конкуренцию другим странам, также претендующим на контроль над регионом. Такого мнения придерживается военный аналитик и автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин.

Эксперт отметил, что курс турецкой политики был скорректирован в 2016 году после неудачной попытки военного переворота в стране. С тех пор президент Реджеп Тайип Эрдоган стал активнее работать над усилением влияния республики на территории других государств.

По мнению Бориса Рожина, Анкара оказалась достаточно чуткой к изменениям геополитического баланса на территории Африки: ослабление позиций США и Франции на континенте привело к активизации Турции. Теперь она планирует закрепиться в странах, ранее находившихся в зоне влияния Османской империи.

Федеральное агентство новостей /

Так на данный момент Эрдоган активно развивает сотрудничество с Сомали, Суданом и Эритреей. Есть сведения, что национальная разведка Турции причастна к военному перевороту в Мали.

Кроме того, ранее Анкара установила связи с расформированным Правительством национального согласия (ПНС) в Ливии, где на сейчас развернуты несколько тысяч турецких военных инструкторов, советников и сотрудников ЧВК «Садат». При содействии Эрдогана туда прибыли порядка 15–20 тысяч боевиков из Сирии. Группировке поставляется техника, в том числе современные беспилотники, зенитные комплексы и средства РЭБ.

Схожей тактики турки придерживаются и в Сомали, оказывая поддержку государству в подготовке армии и поставляя туда вооружение. Во многом реализации данной инициативы помогает организация там военной базы, позволяющей Анкаре эффективно укрепиться на Африканском Роге.

Данная территория исторически находилась в зоне интересов Парижа, однако неэффективность в проведении антитеррористических операций на территории своих бывших колоний существенно подорвала репутацию Пятой республики.

Федеральное агентство новостей /

Одним из доказательств этой позиции является факт недавнего государственного переворота в Гвинее, в ходе которого путчисты сместили профранцузского президента Альфа Конде.

Борис Рожин отметил, что сложившаяся обстановка создает перспективы для укрепления позиций Турции, однако в конкуренцию с ней готовы вступить Китай и Россия.

Например, существенный разворот в сторону РФ совершила Центральноафриканская Республика (ЦАР). А 19 августа российский министр иностранных дел Сергей Лавров и его ливийский коллега Наджла Мангуш провели дипломатическую встречу. На тех переговорах стороны обсудили тему восстановления разрушенного в ходе гражданской войны государства. Москва выразила свою готовность помочь в стабилизации обстановки в африканском регионе, что не проходит мимо местных правительств.

Тем не менее автор Colonelcassad убежден, что Турция может продолжить свои усилия по подрыву миротворческих инициатив других стран. Анкара не намерена без боя отдавать стратегический континент своим конкурентам.