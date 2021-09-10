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Лидер ЛДПР Жириновский отзовет закон о продаже пива на российских стадионах
Спорт
Лидер ЛДПР Жириновский отзовет закон о продаже пива на российских стадионах
Пресс-служба ЛДПР

Москва, 10 сентября. Лидер и основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский сообщил о планах отозвать закон о продаже пива на российских футбольных стадионах.

Инициированный ЛДПР законопроект о реализации пива на стадионах не будет принят. Об этом лидер партии Владимир Жириновский рассказал в интервью «РБ-Спорт».

«Я отзываю закон о продаже пива на стадионе, а зачем он? Человек опьянеет от пива на стадионе: выпьет одну бутылку, потом вторую — и все», — констатировал Жириновский.

Продажу пива на стадионах в России запретили в начале 2005 года. При этом во время Кубка конфедераций 2017 года, ЧМ-2018 и Евро-2020 реализация алкогольного напитка была разрешена. В соответствии с инициированным ЛДПР законопроектом, часть вырученных от продажи пива доходов планировалось потратить на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.

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Жириновский законопроект продажа пиво стадионы
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