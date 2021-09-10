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Пьяный водитель Bentley напал на тюменских полицейских и бросился в бега

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 14:06
Происшествия
Пьяный водитель Bentley напал на тюменских полицейских и бросился в бега
пресс-служба администрации Краснодара

Тюмень, 10 сентября. Полиция остановила автомобиль Bentley, которым управлял пьяный мужчина. После задержания он стал вести себя неадекватно.

ГИБДД по Тюменской области сообщает, что инспекторы ДПС заметили водителя с признаками опьянения на улице Щорса. После того как 39-летний россиянин сел в патрульный автомобиль, он начал срывать погоны с полицейских и попытался сбежать.

Водитель то соглашался на медосвидетельствование, то отказывался от него. Будучи уже в наркодиспансере, мужчина снова попытался убежать. Он упал с забора, а потом стал биться головой в стекло.

Правоохранители составили на тюменца несколько протоколов. Выяснилось, что десять лет назад мужчина также отказывался сдавать тест на алкоголь. Только за 2021 год тюменец смог получить пять штрафов.

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дтп полиция тюмень водитель
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