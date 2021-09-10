Пьяный водитель Bentley напал на тюменских полицейских и бросился в бега

Тюмень, 10 сентября. Полиция остановила автомобиль Bentley, которым управлял пьяный мужчина. После задержания он стал вести себя неадекватно.

ГИБДД по Тюменской области сообщает, что инспекторы ДПС заметили водителя с признаками опьянения на улице Щорса. После того как 39-летний россиянин сел в патрульный автомобиль, он начал срывать погоны с полицейских и попытался сбежать.

Водитель то соглашался на медосвидетельствование, то отказывался от него. Будучи уже в наркодиспансере, мужчина снова попытался убежать. Он упал с забора, а потом стал биться головой в стекло.

Правоохранители составили на тюменца несколько протоколов. Выяснилось, что десять лет назад мужчина также отказывался сдавать тест на алкоголь. Только за 2021 год тюменец смог получить пять штрафов.