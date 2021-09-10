Подросток сбил насмерть мотоциклиста в Тверской области

Тверь, 10 сентября. Юноша наехал на водителя мотоциклиста и скрылся. Мужчина скончался от тяжелых травм.

Инцидент произошел в поселке Княжьи Горы Зубцовского района. По данным ГИБДД, 16-летний подросток ехал на Renault SR и не справился с управлением. В этот момент по «встречке» двигался мотоцикл, которым управлял 39-летний мужчина. После наезда он скончался по пути в больницу.

Подросток сбежал с места ДТП, потеряв по дороге госномера. Юного водителя позже задержали. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Автомобиль Honda CR-V наехал на рабочего, который регулировал движение транспорта на трассе Вологда — Ростилово. Оказавшийся под колесами машины 25-летний молодой человек погиб.