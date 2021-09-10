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Россияне стали реже хотеть вступить в официальный брак

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 14:04
Общество
Россияне стали реже хотеть вступить в официальный брак
Федеральное агентство новостей  /  Мурашова Кристина

Москва, 10 сентября. Желание россиян вступать в официальный брак снизилось на 7% за четыре года, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Каждый десятый житель России отдает предпочтение гражданскому браку, еще 11% опрошенных и вовсе заявили о желании жить отдельно от своего любимого. Всего 71% респондентов заявил о желании когда-либо вступить в брак. Этот показатель был на 7% выше в 2017 году, отметили во ВЦИОМ.

Женщины и мужчины должны в равной мере заниматься делами по дому, считают 85% опрошенных. Почти столько же респондентов выразили аналогичное мнение в вопросе воспитания детей.

Порядка 33% жителей России назвали тяжелое финансовое положение весомой причиной для развода. Взаимное непонимание и измену посчитали весомым аргументом для разрыва отношений 15% и 14% опрошенных соответственно.

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