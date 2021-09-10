«Она полностью потеряла рассудок»: фанаты пришли в ужас от фотосессии Мадонны топлес

Лос-Анджелес, 10 сентября. Американская певица Мадонна по-прежнему эпатирует публику дерзкими образами, несмотря на то, что давно разменяла седьмой десяток. Даже преданные фанаты просят звезду остановиться.

Каждая публикация Мадонны в соцсетях становится объектом бурного обсуждения поклонников. Поведение исполнительницы, которая в 63 года не стесняется появляться перед камерой обнаженной, давно пугает даже преданных фанатов. На днях поп-дива опубликовала в Instagram-аккаунте серию снимков под названием «Одежда — эта форма пытки». В кадре Мадонна позирует в колготках в сеточку, длинных перчатках и кружевных стрингах. От верха звезда отказалась, решив запечатлеть себя топлес.

Фанаты были шокированы новыми снимками Мадонны, которые назвали пошлыми и вульгарными. В комментариях исполнительницу призывали остановиться, чтобы не растерять последние капли самоуважения. По мнению некоторых поклонников, звезда просто не может смириться со своим возрастом.

«Хватит уже! На это отвратительно смотреть! Ее дети, должно быть, в ужасе»; «Она полностью потеряла рассудок и просто не может смириться с тем, что стала старой»; «Как вульгарно», — написали подписчики под откровенными снимками Мадонны.

Американской поп-диве похоже нет никакого дела до мнения поклонников. Она регулярно публикует в ленте свежие фото и видео в вызывающих позах и соблазнительных нарядах, получая тонну критики. Так, недавно читатели газеты Daily Mail пристыдили звезду за поведение, не соответствующее возрасту.